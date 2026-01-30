ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 麻薬取締法違反容疑などで送検された米倉涼子を不起訴 理由は明らか… 米倉涼子に家宅捜索報道 米倉涼子 麻薬 大麻 東京地検 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 麻薬取締法違反容疑などで送検された米倉涼子を不起訴 理由は明らかにせず 2026年1月30日 19時59分 リンクをコピーする 東京地検は30日、麻薬取締法違反容疑などで書類送検された女優の米倉涼子（50）を不起訴とした。理由を明らかにしていない。関東信越厚生局麻薬取締部が1月、米倉が大麻や麻薬を含む液体などを昨年8月に所持した疑いがあるとして、書類送検していた。米倉を巡っては、一部週刊誌が昨年10月、関東信越厚生局麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報じていた。米倉は昨年末、自身の公式サイトで捜査機関による捜査が自宅に入ったとの報道 記事を読む 関連の最新ニュース 米倉涼子に家宅捜索報道 記事時間 01/20 11:40 米倉涼子を麻薬取締法違反の疑いで書類送検 家宅捜索で違法薬物を押収 記事時間 12/18 20:02 米倉涼子の自宅周辺に異様な緊張感 18日早朝からメディアが集結か 記事時間 10/21 11:04 米倉涼子「大麻だとは知らなかった」と話したか 元恋人が愕然とも おすすめ記事