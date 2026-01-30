東京地検は30日、麻薬取締法違反容疑などで書類送検された女優の米倉涼子（50）を不起訴とした。理由を明らかにしていない。関東信越厚生局麻薬取締部が1月、米倉が大麻や麻薬を含む液体などを昨年8月に所持した疑いがあるとして、書類送検していた。米倉を巡っては、一部週刊誌が昨年10月、関東信越厚生局麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報じていた。米倉は昨年末、自身の公式サイトで捜査機関による捜査が自宅に入ったとの報道