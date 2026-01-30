3月19日に開幕する『第98回記念選抜高等学校野球大会』の選考委員会が30日に行われ、出場する全32チームが発表された。21世紀枠は長崎西（長崎）、高知農（高知）が選出。九州国際大付（福岡）が明治神宮大会で優勝したことで1枠増えた九州からは長崎日大（長崎）、神村学園（鹿児島）、熊本工（熊本）、沖縄尚学（沖縄）が出場する。今後は3月6日に組み合わせ抽選会が行われ、同19日に開幕。順調に試合が消化されれば、同