春のセンバツ出場32チームが決定 古豪・帝京が16年ぶりに出場！昨夏Vの沖縄尚学も選出
3月19日に開幕する『第98回記念選抜高等学校野球大会』の選考委員会が30日に行われ、出場する全32チームが発表された。
21世紀枠は長崎西（長崎）、高知農（高知）が選出。
九州国際大付（福岡）が明治神宮大会で優勝したことで1枠増えた九州からは長崎日大（長崎）、神村学園（鹿児島）、熊本工（熊本）、沖縄尚学（沖縄）が出場する。
今後は3月6日に組み合わせ抽選会が行われ、同19日に開幕。順調に試合が消化されれば、同31日に決勝戦が行われる。
発表された出場チームと補欠校の一覧は以下の通り。
◆ 春のセンバツ出場チーム
＜21世紀枠・2＞
長崎西（長崎・75年ぶり2度目）
高知農（高知・初出場）
＝＝補欠校＝＝
士別翔雲（北海道）
名取北（宮城）
＜北海道・1＞
北照（北海道・13年ぶり6度目）
＝＝補欠校＝＝
白樺学園（北海道）
＜東北・3＞
花巻東高（岩手・2年連続6度目）
八戸学院光星（青森・2年ぶり12度目）
東北（宮城・3年ぶり21度目）
＝＝補欠校＝＝
聖光学院（福島）
八戸工大一（青森）
＜関東・東京・6＞
山梨学院（山梨・2年連続9度目）
花咲徳栄（埼玉・10年ぶり6度目）
専大松戸（千葉・3年ぶり3度目）
佐野日大（栃木・12年ぶり5度目）
帝京（東京・16年ぶり15度目）
横浜（神奈川・2年連続18度目）
＝＝補欠校＝＝
浦和学院（埼玉）
甲府工（山梨）
関東一（東京）
＜東海・3＞
中京大中京（愛知・5年ぶり33度目）
三重（三重・8年ぶり14度目）
大垣日大（岐阜・2年連続7度目）
＝＝補欠校＝＝
聖隷クリストファー（静岡）
常葉大菊川（静岡）
＜北信越・2＞
帝京長岡（新潟・初出場）
日本文理（新潟・12年ぶり6度目）
＝＝補欠校＝＝
敦賀気比（福井）
星稜（石川）
＜近畿・6＞
神戸国際大付（兵庫・5年ぶり6度目）
智弁学園（奈良・5年ぶり15度目）
大阪桐蔭（大阪・2年ぶり16度目）
滋賀学園（滋賀・2年連続4度目）
近江（滋賀・2年ぶり8度目）
東洋大姫路（兵庫・2年連続10度目）
＝＝補欠校＝＝
橿原学院（奈良）
天理（奈良）
＜中国・2＞
崇徳（広島・33年ぶり4度目）
高川学園（山口・42年ぶり2度目）
＝＝補欠校＝＝
下関国際（山口）
倉敷商（岡山）
＜四国・2＞
英明（香川・3年ぶり4度目）
阿南光（徳島・2年ぶり3度目）
＝＝補欠校＝＝
明徳義塾（高知）
藤井（香川）
＜九州・5（神宮大会枠を含む）＞
九州国際大付（福岡・4年ぶり4度目）
長崎日大（長崎・3年ぶり5度目）
神村学園（鹿児島・2年ぶり7度目）
熊本工（熊本・9年ぶり22度目）
沖縄尚学（沖縄・2年連続9度目）
＝＝補欠校＝＝
小林西（宮崎）
ウェルネス沖縄（沖縄）