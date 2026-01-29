2026年1月27日（火）、東京ミッドタウン八重洲で「おにぎりサミット® 2026」が開催された。日本の地域や企業、個人や教育機関が「おにぎり」という文脈でつながりあい、それぞれの魅力をPRしたり、課題を解決したりするために連携するというコンセプトのイベントである。このイベントに女優で「新潟県村上市スペシャルアンバサダー」の本間日陽も出席した。今回は当日、同イベントに出席していた村上市の高橋邦芳市長にも同