権力を批判することと、それを目的とした曲を作ること。同じようでも、両者の間には大きな違いがある――。◆シンガーソングライター春ねむりの楽曲に賛否シンガーソングライター、春ねむりが高市早苗首相を批判する新曲「もううんざりだよ」を自身のYouTubeチャンネルにアップしました。「ファシスト政治家が任期を全うせずに性急に選挙をして裏金や統一教会との癒着などをうやむやにし、より強権的な政府運営を目論んでい