石破茂前首相が２８日、Ｘ（ツイッター）に地元鳥取が大雪となっている写真をアップし「山間部は雪です」と記した。衆院鳥取１区は、鳥取市をはじめ同県の東半分を占め、多くの山間部も選挙区となっている。自民・石破氏と、国民・谷川裕美氏、参政・豊哲也氏、共産・塚田成幸氏が立候補している。石破氏の謎の「大雪の投稿」に１１００件のコメントが殺到しており、「だからなんだ？」「だから、結論を言わないと。石破さん