小学6年生の女子児童を盗撮したなどとして、警察庁の職員の19歳の男が逮捕されました。撮影処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、東京・町田市に住む警察庁関東管区警察局の職員で、19歳の男です。警察によりますと、男は去年8月から9月の間に羽田空港第二ターミナルの飲食店とJR南武線の車内で、女性のスカートの中をスマートフォンで撮影したほか、JR横浜線の車内で小学6年の女子児童（12）の胸をスマートフォンで盗撮した疑い