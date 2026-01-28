広島東洋カープは２８日、羽月隆太郎選手の逮捕を受け謝罪コメントを発表した。全文は以下の通り。昨日、当球団所属の羽月隆太郎選手が医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）容疑で逮捕されました。当球団に所属する選手が今回このような事件を起こし、ファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。現在、事実関係につきましては確認を進めており、捜査機関に全面的に協