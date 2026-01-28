米Googleは1月27日（現地時間）、低価格の個人向けAIプラン「Google AI Plus」を、同社のAIプラン提供地域に広く拡大すると発表した。これにより、日本でも利用できるようになった。同社は2025年9月にインドネシアでAI Plusのテスト提供を開始し、その後、新興国を中心に提供地域を拡大してきた。料金は国・地域によって異なるが、上位プランである「Google AI Pro」と比べると、おおむね3分の1から半分程度の価格に設定されている