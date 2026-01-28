【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は27日、東部ハルキウ州で同日、乗客200人以上を乗せた旅客列車がロシア軍の無人機攻撃を受けて炎上し、少なくとも4人が死亡、2人が負傷したと明らかにした。同州検察当局によると、列車は走行中だった。ゼレンスキー氏はX（旧ツイッター）に、線路上で停止し大きく損壊した列車の窓から炎や煙が激しく噴き出す様子を写した映像も投稿した。「いかなる国においても、民間列車への