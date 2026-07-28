公費の不正利用週刊新潮が報じた、元東京地検特捜部のエース検事・西田将仁氏（48）にまつわる問題。西田氏は妻子を持つ身でありながら別のヤメ検女性弁護士と生活を共にし、さらに捜査対象の女性との「不適切な関係」を指摘されていた。西田氏に対する懲戒処分は不可避で辞職もあり得るとされるが、その後もいばらの道なのだという。【写真を見る】「恋人のように身を寄せ合い…」元同僚と不倫デートを楽しむ西田氏捜査対象