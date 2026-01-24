情報通信の株式会社ワカモノリサーチが運営するマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は２４日までに、全国の現役高校生（男女）を対象に実施した「あなたはバナナの皮で滑って転んだことがありますか？」というアンケート調査の結果を公開。７．４％の高校生が「滑って転んだことがある」と回答したことが分かった。以下は同サイトに寄せられた声。【バナナの皮で滑って転んだことがある高校生の声】「道端に落ちていた