「大化の改新」（現在は「乙巳の変」とも）は、日本の古代史の中でも特に有名な出来事です。多くの場合、蘇我氏の排除や新しい政治制度の導入が強調されますが、その核心にあったのはもっと現実的で切実な問題でした。結論から言えば、大化の改新とは豪族による脱税をストップさせ、国家が税を直接集めるための構造改革だったと説明できます。制度の変化を細かく見ていくと、その目的がはっきりと浮かび上がります。• 豪族が