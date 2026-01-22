国土交通省が２０日発表した２０２５年の訪日外国人客数は前年比１６％増の約４２７０万人となり、２年連続で過去最高を更新した。このうち中国人客が３０％増の約９１０万人で全体を押し上げたが、日中関係の悪化に伴い、２５年１２月は前年同月比４５％減と急減した。中国人客は回復の兆しを見せておらず、今後の訪日客数の伸び悩みにつながる可能性がある。（仁木翔大、石川泰平）消費額も更新年間の訪日客数が４０００万