スペインのバルセロナ近郊で20日、列車が線路上に崩れた壁に衝突し1人が死亡しました。スペインでは18日に42人が死亡する列車事故が起きたばかりでした。スペイン北東部バルセロナ近郊を走っていた列車が20日、線路上に崩れた壁に衝突しました。地元メディアなどによると、この事故で運転士が死亡したほか、乗客など37人が負傷し、5人が重傷だということです。数日間続いた豪雨の影響で、線路沿いの壁が崩れ落ちたとみられています