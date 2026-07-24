日本時間7月21日、アメリカのスポーツ専門局『ESPN』が、大谷翔平選手の元通訳・水原一平受刑者が関与した違法賭博についての音声ドキュメンタリー番組を配信することを発表した。【写真】「今見ると本当に尊い」極秘体制の中、公開されていた“妊娠中の真美子さん”大谷と水原受刑者の「関係性の崩壊について検証」番組は同局が誇るドキュメンタリーブランド『30 for 30 Podcast』で配信され、タイトルは『The Betrayal of Sh