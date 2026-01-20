1月19日、4人組バンド「Mr.Children」（以下、ミスチル）が、音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！』（TBS系）に出演した。久しぶりの音楽番組出演となったが、ボーカルの桜井和寿の“激変”ぶりが注目を集めている。ミスチルは、18日からスタートした日曜劇場『リブート』（TBS系）の主題歌『Again』を手がけている。ドラマ初回放送翌日、新曲をフルサイズでテレビ初披露したのだ。「鈴木亮平さんが主演を務める『リブート』は、