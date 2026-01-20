1月19日、4人組バンド「Mr.Children」（以下、ミスチル）が、音楽番組『CDTVライブ！ ライブ！』（TBS系）に出演した。久しぶりの音楽番組出演となったが、ボーカルの桜井和寿の“激変”ぶりが注目を集めている。

ミスチルは、18日からスタートした日曜劇場『リブート』（TBS系）の主題歌『Again』を手がけている。ドラマ初回放送翌日、新曲をフルサイズでテレビ初披露したのだ。

「鈴木亮平さんが主演を務める『リブート』は、善良なパティシエと悪徳警察官の2役の葛藤を描いたサスペンス作品です。『Again』もそうしたドラマの世界観に合わせた緊張感やスピード感のある曲になっています。ミスチルが日曜劇場の主題歌を担当するのは、2004年の『オレンジデイズ』以来、約22年ぶりになります」（スポーツ紙記者）

4人の力強いパフォーマンスは多くの視聴者に感銘を与えた。一方で、放送後のXでは

《桜井さんが、すごく痩せたように見えたけど気のせい？》

《桜井さん痩せた？ 腕から肩にかけての感じが特に》

など、桜井の“ほっそり姿”に驚く声が聞かれていたのだ。

「メンバー全員が50代になったミスチルですが、SNSでは年齢を重ねてダンディになったという指摘も見られます。ただ、桜井さんに関しては、顔周りがやせた印象を受ける人もいたようです。近年、ミスチルは音楽番組への出演が減っているので、久しぶりに桜井さんをテレビで見て激変ぶりが注目されたのでしょう」（芸能記者）

ミスチルは1992年の1stアルバム『EVERYTHING』でメジャーデビュー。平成に多くのヒット曲を出し、幅広い世代に認知された。ただ、その活動に変化が見られた時期もあったという。

「2010年代からシングルをリリースする期間が数年空くことが増えました。“新曲減少期”にともなってか、音楽番組での露出も減っていきました。近年は、楽曲の告知も兼ねて、バラエティ番組に出るアーティストも少なくないですが、ミスチルはこうした番組にも出演せず、“テレビ離れ”が進んでいたのです」（同前）

ただ、2020年の『第71回NHK紅白歌合戦』で12年ぶり出場を果たし、2022年には5年ぶりにベストアルバムをリリース。2026年は、日曜劇場の主題歌も手がけ、再起する気配が漂っているようだ。

「3月に22枚めのアルバム『産声』をリリースし、4月から11月にかけて全国14カ所を回るアリーナツアーを開催します。大規模なツアーが控えているため、桜井さんの“ほっそり激変”も、ライブに向けた身体作りではないかと見る向きもあるようです。2027年にはデビュー35周年という節目の年を迎えますし、ますますミスチルの活動が注目されそうです」（同前）

ミスチルのパフォーマンスは、まだまだたくさんの人を熱狂させることだろう。