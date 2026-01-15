¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï15Æü¡¢ÌðºêÂóÌéÅê¼ê¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤ò¡ÖÂóÌé¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂóÌé¤Ï¹­Åç¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çºòµ¨²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢³«Ëë°ì·³¤òÆ¨¤·¡¢4·î19Æü¤Ë°ì·³¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢4·î½ªÎ»»þÅÀ¤Ç3»î¹ç¡¦ËÉ¸æÎ¨10,13¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿¬¾å¤¬¤ê¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤­¡¢6·î13Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤é8·î8Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ë¤«¤±¤Æ17»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢45»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢2¾¡0ÇÔ12¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.93¤È¥¹¥ï¥í