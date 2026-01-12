【北京共同】中国河南省で、日本の人気漫画「僕のヒーローアカデミア」のキャラクターに扮したコスプレ姿の女性を人々が取り囲み、かつらを奪って燃やしたとする画像が中国の交流サイト（SNS）「抖音」などに12日までに投稿された。同漫画を巡っては中国を侮辱する意図があったとの誤解が広がっており、反中国の行為とみなされた可能性がある。取り囲んだ人々が中国国歌を歌う動画もある。「中国を侮辱した」との書き込みが