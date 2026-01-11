◆ラグビー全国大学選手権決勝明大２２―１０早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）明大がライバル早大を退け、７季ぶり１４回目の日本一に輝いた。就任５季目の神鳥裕之監督にとっては、３度目の決勝で初の優勝となった。「過去２回、今回を含めると３回決勝まできたが、ここで悔しい思いをしていつも終わっていたことを考えれば、みんなで笑顔で終われることは自分としては最高。何より、そういう思いをさせてくれた学生たちに感謝