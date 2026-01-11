MLBコミッショナーのマンフレッド氏＝2025年2月米大リーグ機構（MLB）のマンフレッド・コミッショナーが、レギュラーシーズンの分割や期間中のトーナメント大会新設を含めた日程の見直しを検討していると、スポーツ専門サイト「アスレチック」が10日までに伝えた。マンフレッド氏はラジオ局とのインタビューで、議論を重ねていると明かし「162試合は長い戦いだ。（トーナメント戦を）実現しようと思えば、必然的に試合数を減ら