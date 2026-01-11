「ハイライト」に興味はあるけれど、派手になりそうで一歩踏み出せない……。そんな大人世代にこそ知ってほしいのが、色味や入れ方を工夫した、上品なハイライトです。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、白髪をなじませつつ、さりげなく印象を引き上げてくれるハイライトデザインを厳選してご紹介します。 ロブパーマに溶け込む上品ハイライト ロブパーマに、赤みを抑えたまろやかなブラウンをベ&