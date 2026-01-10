東京・豊洲市場前の路上で、20代くらいの女性がトラックにはねられ意識不明の重体です。トラックは逃走しましたが警視庁は運転していた男を逮捕しました。【映像】現場の様子きのう、豊洲市場前の都道で、20代くらいの女性が倒れているのが見つかりました。女性は意識不明の重体です。警視庁は、周辺の防犯カメラの映像を解析するなどして捜査していましたが、先ほど、トラックを運転していた男を逮捕したということです。「