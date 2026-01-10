まだ寒さの残る季節ですが、指先には一足早く春の気配を取り入れたいもの。そんな気分にぴったりな、桜をテーマにしたネイルコレクションが登場しました。セルフジェルネイルの「ジェルミーワン」と、速乾マニキュアの「ジーニッシュマニキュア」から、それぞれ春を感じさせる限定カラーが販売中です。■ジェルミーワンから登場したのはサロン級のツヤを自宅で楽しめる桜コレクション「ジェルミーワン（税込1,540円）」は、下準備