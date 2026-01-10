高市首相が9日、東京・赤坂の衆議院議員宿舎で国民民主党の玉木代表と極秘に会談していたことが分かりました。高市首相は9日午後、首相官邸での公務の合間に約40分間、赤坂の議員宿舎に入りました。複数の政府与党関係者によりますと、この際、高市首相は国民民主党の玉木代表と会談し、片山財務相、木原官房長官も同席したということです。玉木代表は、2026年度予算案の成立に協力する考えを示していますが、与党内からは、連立政