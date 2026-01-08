フリーアナウンサーの中川安奈（32）が6日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」4時間スペシャル（後7・00）に出演。プライベートでの出来事を明かす場面があった。「天然エピソード」について聞かれた中川は「大人数の食事会に行った時にスマートフォンをマナーモードにするのを忘れていて、電話かかってきちゃったんです」と告白。「うわーと思ってそっとスマホを仕舞おうと思ったら、“誰からかかってきたの？