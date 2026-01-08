アメリカのトランプ大統領がデンマークの自治領グリーンランドの領有に意欲を示していることについて、ホワイトハウスの報道官は7日、中国やロシアの影響力を排除するためだと説明し、購入の可能性を協議していると明らかにしました。ホワイトハウスレビット報道官「トランプ大統領は、北極圏におけるロシアと中国の侵略を抑止することがアメリカにとって最善の利益であると考えていることを明確に表明してきた。だからこそ、大