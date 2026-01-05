お笑いタレントの千原ジュニアが５日、自身のインスタグラムで、気遣いがにじむファンからの手紙に感激したことを明かした。ジュニアは「海外で寛いてたらそこの清掃員の方からこの手紙を事付けて頂きました」と手紙の写真を投稿。そこには「いつもＴＶで拝見しています。ＴＶの向こう側で爆笑して癒されています。私達家族が声をかけると周りの人達が騒ぐといけないので手紙にしました。応援しています。これからも頑張って