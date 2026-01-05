昨年は日経平均株価が5万円を突破した一方で、ドル円相場では円安進行が根強く続いた。2026年はどんな年になるのか。国際的投資家の木戸次郎氏は「今年の日本は『何が起きるか』の年ではない。起きているのに、起きていないふりをされてきた政策的歪みが、生活の領域にまで滲み出してくる年だ」と語る。そんな木戸氏が2026年の日本、米国、中国経済を占う。 【画像】国際的投資家が警告する、日本の「国家によるリスクの個人化」