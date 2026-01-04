◆第１０４回全国高校サッカー選手権準々決勝鹿島学園（茨城）３―１興国（大阪）（４日、Ｕ等々力）初の８強入りで準々決勝を戦った興国は鹿島学園に３点を先行される苦しい展開。前半１７分にＰＫ献上から鹿島学園・清水に決められると、後半６分、同２３分にも失点した。後半３５分、途中出場のＦＷ徳原天仁（１年）の得点で一矢報いたが、反撃もここまで。準決勝進出を逃した。試合後、興国・六車拓也監督は「前半は自