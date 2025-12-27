ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「ずっと真夜中でいいのに。」上海公演の中止発表、福岡での追加公演… 上海 中国 海外・国際ニュース モデルプレス 「ずっと真夜中でいいのに。」上海公演の中止発表、福岡での追加公演も発表 2025年12月27日 18時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 バンド・ずっと真夜中でいいのに が、上海公演を中止することが分かった 「昨今のやむを得ない諸事情により」と公式サイトにて発表 記事を読む おすすめ記事 ずっと真夜中でいいのに。 来年3月の上海公演中止を発表「昨今のやむを得ない諸事情により」 2025年12月27日 18時5分 TVアニメ『ガングリオン』新エンディング主題歌がEXILE TAKAHIROさんが歌う「つむじ」に決定！吉本興業公式YouTubeにて後期公式PVを公開！ 2025年12月22日 18時0分 解散ライブ目前のレペゼンフォックス、仲良しぶりが話題 DJ社長に団子「あーん」...解散惜しむ声相次ぐ 2025年12月26日 15時0分 GACKT、中国公演延期に「残念」も「ボクらミュージシャンがとやかく言う立場ではない」 2025年12月26日 12時47分 クロちゃん 高額指輪持参して元カノの名前連呼…設楽から禁止令も止まらずスタジオ爆笑 2025年12月21日 5時15分