間違いなく、今年最も注目された二人組だろう。群馬県前橋市長だった小川晶氏（43）と元秘書課長である既婚男性のホテル密会の余燼（よじん）は、いまだに鎮火しないどころか、日に日に延焼を広げている。＊＊＊【写真を見る】「まるでアイドル」！20代の頃の小川前市長のかわい過ぎる姿モンスターの相手密会の発覚後、“打ち合わせをするべくホテルに誘ったのは自分だ”という文書を公表してから、沈黙を守っている元秘書