上司に退職を申し出るのは勇気がいる。しかし、申し出たときの上司の振る舞いによって、自身の決断が正しかったと確信することもあるようだ。投稿を寄せた30代男性（事務・管理）は、介護職として15年以上勤め、役職も任されていた。しかし、職場は施設長兼理事長によるパワハラが横行し、周囲は顔色を伺うイエスマンばかりという、最悪の環境だった。（文：長田コウ）「辞める決断をして正解だな」と悔いなし理事長の知人が入社す