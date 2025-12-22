大阪府泉佐野市で記者会見する千代松大耕市長（左）と「りんくう総合医療センター」の松岡哲也病院長＝22日午前自治体主導での赤ちゃんポストなどの設置を目指す大阪府泉佐野市の千代松大耕市長は22日、実現に向けた連携先とする「りんくう総合医療センター」（同市）の松岡哲也病院長と共同での記者会見を初めて開いた。千代松氏は「周産期医療に強いセンターに事業を打診した」と連携の理由を説明した。松岡氏は「セーフティ