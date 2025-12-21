漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』連載開始50周年記念新アニメプロジェクトが始動。アニメ『新こちら葛飾区亀有公園前派出所』の制作が決定。アインアニメロゴやティザービジュアルが公開された。＞＞＞ティザービジュアルやロゴをチェック！（写真4点）主人公である型破りでお金儲けが大好きな警察官「両津勘吉」（通称、「両さん」）とその同僚たちが葛飾区亀有を中心に繰り広げる、秋本治先生が描くドタバタ人情ギャグ漫画