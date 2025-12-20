「熱でPS4がPS2サイズに…」若手芸人3人組が住むシェアハウスが全焼…地獄の一部始終と“燃え残った絆”集英社オンライン

若手芸人3人組が住むアパートが全焼「家が黒すぎて穴に見えた」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 2024年、若手芸人3人が同居するアパートで火災が発生した
  • 帰宅すると、家は全焼しており「黒すぎて穴に見えた」という
  • 「火災の熱でPS4がPS2サイズに縮んでました」と当時の光景を語った
