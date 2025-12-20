ニューストップ > ライフ総合ニュース > 若手芸人3人組が住むアパートが全焼「家が黒すぎて穴に見えた」 火事・火災 お笑い芸人 エンタメ・芸能ニュース 集英社オンライン 若手芸人3人組が住むアパートが全焼「家が黒すぎて穴に見えた」 2025年12月20日 14時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 2024年、若手芸人3人が同居するアパートで火災が発生した 帰宅すると、家は全焼しており「黒すぎて穴に見えた」という 「火災の熱でPS4がPS2サイズに縮んでました」と当時の光景を語った 記事を読む おすすめ記事 大分・佐賀関の大規模火災から１か月、避難者なお６６人…避難所は年内閉鎖・来年１月に公費解体開始 2025年12月18日 15時0分 【プロのホンネ】売れ残り中古戸建ては買うな！？危険な理由3選 2025年12月17日 8時0分 「決して正常な状態ではない」知事公舎も3億1415万円で売却へ... ″危機宣言レベル″とされた静岡県財政 2025年を振り返る① =静岡 2025年12月16日 6時7分 相続放棄は逃げ得になる？ 空き家の保存義務やリスク、対処法を解説 2025年12月17日 11時0分 【ＭＬＢ】「チームが解体したじゃないか！」失態続きのメッツに地元ラジオ局の名物アナ大激怒 2025年12月16日 14時26分