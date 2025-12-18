ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏が2025年12月18日、自身がスーツを着ているモデルショットをXで公開した。これは、堀江氏のスーツ姿に対する感想を一言つぶやいた投稿に反応したものだ。堀江氏のモデル写真に対し、さまざまな反響が寄せられている。「カッコいい！」「スーツ似合ってる」堀江氏が反応したのは、一般ユーザーによる17日のX投稿だ。この投稿では、カジュアルな服装で登場することが多い堀江氏がスーツを着ていたこ