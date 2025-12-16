ブレーブスがFAとなっていた金河成（キム・ハソン）内野手（30）と2000万ドル（約31億円）で契約したと15日（日本時間16日）、ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。その後、球団も1年2000万ドルで契約を結んだと正式発表した。23年にアジア出身内野手として初のゴールドグラブ賞（ユーティリティー部門）に輝いた名手であるキム・ハソンは、昨季までパドレスでプレー。FAとなり今