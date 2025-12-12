記事のポイント各店舗に権限を渡す分権型運営が書店再建を実現している。出版社の有料棚を廃止し棚づくりを店側へ委ねて販売力を高めている。小型店から大型店まで柔軟に出店して地域需要に応えて成長している。過去6年間で、バーンズ＆ノーブル（Barnes＆Noble）のCEO、ジェームズ・ドーント氏は米国最大の書店チェーンを事業運営の面から完全に立て直した。現在では成長モードに入り、かつて苦境にあった同社は「書店をどう救う