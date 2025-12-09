猫の優しさはみんなを救う？ YouTubeチャンネル「Funny Animals Healing」では、猫に甘えて寄り添うメスウサギを取り戻そうと必死になるオスウサギの様子が配信され、動画のコメント欄には「猫はみんなを愛しているんだね」「オスウサギは嫉妬しているのに、猫は一緒に毛づくろいしてあげるのがかわいい」の声が続出しました。【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」これが怒るオスウサギを優しくペロペロしてあげる猫