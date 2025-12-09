猫の優しさはみんなを救う？ YouTubeチャンネル「Funny Animals Healing」では、猫に甘えて寄り添うメスウサギを取り戻そうと必死になるオスウサギの様子が配信され、動画のコメント欄には「猫はみんなを愛しているんだね」「オスウサギは嫉妬しているのに、猫は一緒に毛づくろいしてあげるのがかわいい」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが怒るオスウサギを優しくペロペロしてあげる猫の《慈悲深い姿》です！

まさかの乱入者に「大笑いした」

注目を集めたのは「とても面白いです！母うさぎが子猫に恋をする！オスのウサギはとても怒っていましたが、無力でもありました。可愛くて面白い動物動画！とても癒されます！」という動画。

猫のもとへ「今日はここで寝るね！」とメスウサギが飛び込んできました。そんなメスウサギのことを「大好きニャ」と抱きしめて毛づくろいしてあげる猫。メスウサギもうれしそうにリラックスし、相思相愛のいい雰囲気になりました。まるでカップルのようですね。

そんなラブラブな様子が気に入らなかったのでしょうか？ 「妻を返せ！」と言わんばかりに、オスウサギが駆けつけました。

無理やり猫とメスウサギの間に潜り込むオスウサギ。そんなオスウサギのことも、猫は優しく毛づくろいします。猫はみんなのことが大好きなのですね。怒っているはずのオスウサギも、なんだかうれしそうです。

「一緒に帰ろうよ」とオスウサギは妻のメスウサギを連れて帰ろうとしますが、メスウサギは「嫌よ！ ここで寝るのよ」と言いたげな様子。猫に夢中で眼中にありません。

そこへ、まさかのニワトリまで乱入してカオス状態に。もちろん、鶏の毛づくろいもしてあげる猫。猫はみんなが大好きで、みんなも猫が大好きです。

動画のコメント欄には「優しいな」「元気を出してオスウサギ！」「鶏が乱入して大笑いした」「優しい猫はみんなに愛されてるね」という声が寄せられました。慈悲深い猫の対応と、終始癒やされる光景が続く動画を、ぜひご覧ください。