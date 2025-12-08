ルナソルが2026年3月に発売するのは、キメが整いつやめく肌に仕上げてくれる美容液メッシュファンデーション「ラディアントフロウ メッシュコンパクト」と、導入美容液効果のあるジェル洗顔料「ポリッシングクリア ジェルウォッシュ」です。■キメが整い光がにじむようなつやめく肌に「ルナソル ラディアントフロウ メッシュコンパクト」はうるおい溢れる肌をキープしてしてくれる美容液メッシュファンデーション。メッシュを採用