記事のポイント サロモンは米国での高い消費者需要に応えるため、来年には店舗数を倍増させ約10店舗とする計画。 自社店舗の展開は、ブランドが顧客に対して提供する体験やメッセージを自社で完全にコントロールするための戦略的な動きに。 店舗ごとに立地に応じた戦略をとり、NYではファッション・ライフスタイル製品に重点を置く一方、シカゴではパフォーマンス・スポーツ製品に重点を置く。 フランスのスポーツウェアブランド、