記事のポイント サロモンは米国での高い消費者需要に応えるため、来年には店舗数を倍増させ約10店舗とする計画。 自社店舗の展開は、ブランドが顧客に対して提供する体験やメッセージを自社で完全にコントロールするための戦略的な動きに。 店舗ごとに立地に応じた戦略をとり、NYではファッション・ライフスタイル製品に重点を置く一方、シカゴではパフォーマンス・スポーツ製品に重点を置く。

卸売から直営店へ：ブランドのナラティブを所有する戦略

親会社の成功と今後の展開

フランスのスポーツウェアブランド、サロモン（Salomon）は1年前、米国ではニューヨーク市ソーホー地区に新しくオープンした旗艦店1店舗のみしか展開していなかった。現在、同社は米国内に5店舗を構えており、来年にはさらに店舗を増やす予定がある。最新の店舗はブルックリンのウィリアムズバーグにあり、今年4店舗目となったこの店のオープンは、サロモンにとってもっとも好調なアメリカの都市でのプレゼンスをさらに高めている。11月19日の開店に際し、サロモン北米のパフォーマンス＆スポーツスタイル担当シニアマーケティングマネージャー、エリン・クーパー氏は、Glossyに対し、来年には米国内の店舗数を約10店舗に倍増する可能性が高いと述べた。クーパー氏は、「北米での小売事業はまだ初期段階にある」と語る。「米国ではしばらく前から消費者の需要が高まっており、ようやくフットプリントを拡大し始めるのに絶好のタイミングだと感じた。我々には米国に卸売拠点があり、それが素晴らしい進入口として機能しているが、ある時点でそれだけでは十分ではなく、ほかのブランドとの競争に直面することになる。自社店舗をオープンすることで、独自のストーリーを紡ぐことができるようになる」。クーパー氏によると、サロモンは卸売事業から撤退するわけではないが、米国の卸売小売事業を補完するために直営店の出店を継続していくという。サロモンは、ノードストローム（Nordstrom）のような一般的なデパートと、ランニングウェアハウス（Running Warehouse）のようなランニング・スポーツ専門店の両方で販売している。サロモンはパフォーマンスギアで知られているが、人気のX-T6スニーカーはライフスタイルやファッションの世界にも 進出しており 、メゾン マルジェラ（Maison Margiela）のような有名ファッションブランドとコラボレーションも行っている。店舗は多種多様だ。クーパー氏は、チームは店舗を高級ブランド店のように運営しており、一貫したブランドアイデンティティを維持しつつ、各店舗をその地域の環境に合わせて、それぞれ独自の特別な店舗にするように努めていると述べる。たとえば、ニューヨークの2店舗はブランドのスタイル面を強調している。ウィリアムズバーグ店の清潔感のある白い壁と堅木張りの床は、ニューヨークのどの高級ブティックにも違和感なく溶け込むものだ。一方、8月にオープンしたシカゴのバックタウンにある店舗は、パフォーマンスとスポーツの側面がより重視されている。クーパー氏の推定によると、ニューヨークの店舗はライフスタイル製品に90％注力しているのに対し、シカゴ店はファッションとパフォーマンス製品が半々だという。この違いは製品だけにとどまらない。シカゴ店は複数のランニングクラブを運営しているが、ニューヨーク店ではDJセットや交流イベントを開催することが多い。サロモンの親会社であるアメアスポーツ（Amer Sports）は、11月18日に好調な業績を発表した。第3四半期の収益は44億7000万ドル（約6507億円）で、前年比25％増となった。サロモンは同グループの成功に重要な役割を果たしている。アメアスポーツはブランド別の売上高を公表していないが、サロモンとその姉妹ブランドであるアークテリクス（Arc’teryx）を含むアウトドアパフォーマンスカテゴリーは売上高の大部分を占めており、第3四半期は36％増の7億2400万ドル（約1053億円）に達した。アメアスポーツCFOのアンドリュー・ペイジ氏は、同社の収益に関するプレスリリースで、「サロモンのフットウェアは、アークテリクスのすでに優れた軌道に対して、収益性の高い成長という強力な第2の柱を引き続き加えており、アメアスポーツのポートフォリオの財務状況と長期的な価値創造の可能性を大幅に高めている」と述べた。クーパー氏にとって、ホリデーシーズンは、店舗オープンからの歓迎すべき一時的な中断であるが、出店の勢いは来年に再開する。サロモンの新店舗の正確な場所は発表されていないが、クーパー氏はサロモンが進出に関心を持っている市場をいくつか言及した。「ロサンゼルスは、すでに高い顧客認知度と親和性がある一方で、物理的なプレゼンスをさらに強化する必要がある次の中心的なターゲットだ」とクーパー氏は語った。「また、マイアミも視野に入れている。検索ボリュームが高い場所、強力な卸売パートナーがいる場所、つまり消費者の需要が高まっている地域を検討している」。[原文：Salomon plans to double its number of US stores next year]Danny Parisi（翻訳・編集：ぬえよしこ）