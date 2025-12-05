俳優の木村拓哉が12月3日、東京都内で行われた映画『TOKYOタクシー』の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。共演の倍賞千恵子、蒼井優、そしてメガホンを取った山田洋次監督と共にトークショーを行い、日本中へ広がる感動の輪に感謝を伝えた。本作は、11月21日の公開以降、邦画実写映画として40週ぶりに観客動員数・興収ともに初登場1位を記録する絶好調のスタートを切った。昭和、平成、令和と時代を映し出してきた山田監督が、