橋本環奈が主演を務める2026年1月期のフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』の新キャストとして、向井理、宮世琉弥、吉田鋼太の出演が発表された。 参考：橋本環奈、元ヤンドクター役で月9初主演根本ノンジ脚本『ヤンドク！』2026年1月期放送 本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンター