手紙など封する際に用いる「〆」。【写真】〆の意味は…今、SNS上ではそんな〆の必要性が大きな話題になっている。「母から封筒が届きました。裏を見て毎回笑ってしまうのですが、昔の人がやるこの〆に一旦何の意味と効力があるのか誰か教えて欲しいです。」と紹介したのはソロギタリストのMIYUさん（@MIYU_726）。たしかにこっそり中身を見てバレないように細工しようとしたら、いくら〆を書いていてもできてしまう。他に親書の秘