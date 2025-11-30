空軍の記念日を前に、北朝鮮東部元山の葛麻飛行場で開かれた式典に参加した金正恩朝鮮労働党総書記（手前左から3人目）。左隣は娘。30日付の労働新聞が掲載した（コリアメディア提供・共同）【北京共同】北朝鮮メディアは30日、空軍の記念日を前に、東部元山の葛麻飛行場で28日に式典が開かれたと報じた。金正恩朝鮮労働党総書記が演説し、米韓を念頭に「敵の偵察行為と軍事的挑発を撃退すべきだ」と強調。「空軍は核戦争の抑止