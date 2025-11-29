岐阜県は29日、岐阜市の競技場で開催されたサッカーJ3の試合中、ボールボーイを務めた愛知県の少年（14）が使っていた折りたたみ式パイプ椅子が壊れ、少年の右手薬指が挟まれ、指先を切断したと発表した。命に別条はないという。